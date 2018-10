Małpy ukamienowały w Indiach człowieka

Mężczyzna zmarł po tym, jak stado małp obrzuciło go z drzewa kawałkami cegieł.

Dharampal Singh poszedł nazbierać do lasu suchego drewna na opał. W pewnym momencie został zaatakowany cegłówkami, które trafiły go w głowię i klatkę piersiową. Miało to miejsce nieopodal miasta Tikri, które znajduje się w indyjskim stanie Uttar Pradesh.