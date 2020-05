Marcin Meller pokazał zdjęcie z Mazur. Wygląda jak w środku zimy

Kto by pomyślał, żeby na Mazury w maju zabierać sanki? Raczej nikt, a tymczasem okazuje się, że mogłyby się przydać.

Dziennikarz i prezenter, Marcin Meller opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym okolica wygląda, jakby był środek zimy w górach. Tymczasem to Reszel na Mazurach.

Prezentera musiała zdziwić ta aura, zwłaszcza, że dzień wcześniej wstawił zdjęcie z kajaka na jeziorze. Internauci też nie kryją zdumienia. "To ten śnieg z zaległej zimy", "wow", "niesamowite" - komentują pod postem.

Ale czy taka pogoda powinna dziwić? Właściwie to nie, bo zdjęcie Mellera zostało zrobione 12 maja, czyli dokładnie w dniu, w których przypadają imieniny pierwszego z tzw. zimnych ogrodników. To zjawisko klimatyczne związane jest ze zmianą cyrkulacji powietrza nad Europą, a co za tym idzie ochłodzeniem.