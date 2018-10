Maroko. Kraj na wakacje dla każdego

Wczasy w Maroko tuż po sezonie wakacyjnym dadzą nam odrobinę wytchnienia w orientalnym otoczeniu i pozwolą popracować nad opalenizną. Po egzotykę wcale nie musimy lecieć aż na koniec świata.

Maroko to dobry pomysł na orientalny urlop

Maroko – pogoda tutaj nas nie zaskoczy

W kraju znajdują się góry Atlas z najwyższym szczytem Tubkal wynoszącym 4167 m n.p.m. Klimat Maroko jest typowo podzwrotnikowy, zależnie od lokalizacji morski z częstymi nadbrzeżnymi mgłami bądź skrajnie suchy – właśnie na obszarach wysoko położonych, gdzie jest również najwilgotniej, a zimą pada śnieg. Najprzyjemniej będzie w regionie jesienią, kiedy to w październiku doświadczymy w ciągu dnia przeciętnie 24 st. C, a woda ma 19 st. C, w listopadzie natomiast powietrze ochładza się jedynie o 2 kreski. Stopniowo spada także dobowa liczba godzin z pełnym nasłonecznieniem, a noce w Maroko stają się powoli zimniejsze. Najchłodniej będzie pomiędzy grudniem a lutym (17-18 st. C w dzień).