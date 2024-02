Martyna Wojciechowska zachwycona kryształową krainą. "Jak nie z tego świata"

Kryształowa jaskinia znajduje się ok. 300 m pod ziemią na półpustynnym terenie gór Naica w Meksyku. Jest to fragment czynnej kopalni ołowiu, srebra i cynku. Słynie z największych odkrytych dotąd kryształów gipsu, będących jednocześnie jednymi z największych minerałów na świecie. Niektóre mają nawet ok. 11-15 m długości.