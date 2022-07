Martyna Wojciechowska odwiedziła wymarzony kraj. "Dawno nie byłam tak szczęśliwa"

Martyna Wojciechowska od lat podróżuje i odwiedza najdalsze zakątki globu. Jak się okazuje, dopiero teraz dotarła do jednego ze swoich wymarzonych państw. "Spełnione marzenie! Jestem tu! Nareszcie dotarłam na Wyspy Owcze, które były na mojej bucket list, czyli liście miejsc do zobaczenia i rzeczy do zrobienia przed śmiercią" - czytamy w mediach społecznościowych.