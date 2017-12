Masz tylko jeden dzień. Co koniecznie musisz zobaczyć w Barcelonie?

Stolica niespokojnej ostatnio Katalonii, wabi Polaków od wielu lat. Nie zniechęca ich nawet zła sława deptaku La Rambla, który nazywany jest najbardziej złodziejską ulicą Europy. Zagranicznych gości przyciągają tu niczym magnes przede wszystkim fascynujące budowle Antonio Gaudiego, jednego z najsłynniejszych i największych, co nie zawsze idzie w parze, architektów wszech czasów. By zobaczyć dzieła tego geniusza warto, choć na jeden dzień, udać się do Barcelony.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zdaniem wielu znawców Sagrada Familia jest najwspanialszym przykładem architektury sakralnej w Europie (Shutterstock.com)

Sagrada Familia - kościół piękniejszy od Notre Dame

To tu znajduje się słynna Sagrada Familia, największe dzieło Gaudiego. To arcydzieło, którego budowa zaczęła się w roku 1882 (rok później kierownictwo nad pracami i projektem przejął Gaudi) do dzisiaj nie została w pełni ukończona. Choć jednak koniec robót przewidziano na rok 2026, to najsłynniejszy kościół Barcelony od wielu lat budzi podziw wiernych i turystów. Świątynia łączy w sobie elementy gotyckie ze stylem art nouveau. Zdaniem wielu znawców Sagrada Familia jest najwspanialszym przykładem architektury sakralnej w Europie, pozostawiając w tyle tak znane budowle jak katedra Notre Dame czy nawet Bazylika św. Piotra.

Apartamentowce - kolejne dzieła mistrza Gaudiego

Kolejnymi dziełami Gaudiego w Barcelonie są dwa apartamentowce Casa Mila i Casa Batllo. Szczególnie ten drugi obiekt budzi wielkie wrażenie. Architektura, fasada i wnętrze budynku, w którym Gaudi zaprojektował wszystko ”od a do zet” - począwszy od klamek, poprzez windę, a skończywszy na oknach i dachu – są inspirowane naturą.

Shutterstock.com Podziel się

Dzielnica Gotycka

Ale Barcelona to nie tylko Antonio Gaudi. W stolicy Katalonii warto również zobaczyć klimatyczną dzielnicę gotycką ze średniowieczną katedrą oraz urokliwymi Placa Reial, Placa del Pi, czy Carrer del Bisbe. Jeśli starczy nam sił, to po wypoczynku w XIX-wiecznym parku de la Ciutadella, przejdźmy się nadmorskim deptakiem Rambla de Mar i odwiedźmy okolice starego portu w Barcelonie.

Font Magica i łuk triumfalny

Jednodniowy wypad do tego miasta możemy zakończyć przy niesamowitym kompleksie fontann Font Magica, który znajduje się w pobliżu słynnego placu hiszpańskiego (Plaza de Espana).

Shutterstock.com Podziel się

Fontanny wybudowano w 1929 roku – z okazji wystawy Expo. Turyści mogą tu zobaczyć co godzinny lub półgodzinny (w zależności od pory roku) spektakl ”woda-światło-dźwięk”. Również przy okazji wystawy Expo, tyle, że wcześniejszej – bo zorganizowanej w 1888 roku – wybudowano w Barcelonie łuk triumfalny (Arc de Triomf), który stanowi drugą proponowaną przez nas metę zwiedzania miasta. W pobliżu łuku znajduje się park, w którym na wolności żyją papugi.

No cóż, taki mamy w Barcelonie klimat.