Mazury. Do Biura Rzeczy Znalezionych trafiła... motorówka

Jeziorak to najdłuższe jezioro na Mazurach. "Bezpańska" łódź motorowa na tym akwenie przykuła uwagę osoby prywatnej, która zgłosiła to odpowiednim służbom. Ponieważ nie udało się ustalić właściciela, to motorówka trafiła do Biura Rzeczy Znalezionych przy starostwie w Iławie.