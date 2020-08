Mekka. Jak funkcjonuje najświętsze miejsce islamu w czasie pandemii?

Poza trzymaniem odpowiednich odległości, muzułmanie podczas tegorocznego hadżdżu, który – jak przypomina "National Geographic" - zakończył się na początku sierpnia, musieli również mieć zasłonięte twarze. Część osób zastanawia się, jak to możliwe, że na placu panuje taki ład i wszyscy znajdują się w równych odstępach, okrążając Al-Kabę. To za sprawą ścieżek, które pojawiły się na posadzkach.

Wierni okrążają Al-Kabę siedem razy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara oraz dotykają lub pozdrawiają kamień. Jest to tradycyjny rytuał zwany "tawaf". Wielu muzułmanów oszczędza pieniądze przez wiele lat, aby móc przynajmniej raz w życiu pojechać na pielgrzymkę do Mekki. W tym roku saudyjski rząd pokrył wydatki wszystkich pielgrzymów - zapewnił im wyżywienie, zakwaterowanie i opiekę zdrowotną.