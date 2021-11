Meksyk. Gangi zagrażają bezpieczeństwu turystów. Do akcji wkroczą żołnierze

Kartele narkotykowe powodują śmierć tysięcy osób rocznie

Przemoc ze strony karteli narkotykowych jest co roku wiązana z tysiącami morderstw w Meksyku. Jak podaje tamtejszy rząd, do września 2021 r. z powodu działań gangów narkotykowych zmarło 21495 osób. Miesięcznie to średnio niemal 2400 ofiar.