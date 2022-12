Mellerowie kamperem w drodze do Kabulu. Oto Afganistan przed i po talibach

Viagra ze skorpiona

Ataullah z kolei to przyjaciel z dawnych lat. Wiekowy dość (może mieć ok. siedemdziesiątki, choć nie wie tego na pewno), pracował jako tłumacz, a wcześniej prowadził Friend Hotel dla hipisów. Po latach awanturniczego życia wyprowadził się z Kabulu i wrócił do rodziny. Gdy Ela z Andrzejem odnaleźli go latem 2019 roku, nie bał się zaprosić ich do domu – do tadżyckiej wsi okrążonej przez talibów – Pasztunów. Haszysz pali od szóstego roku życia. I pali nadal, tyle że teraz miesza go ze skorpionami zbieranymi ze ścian domu i śmieje się, że to viagra.