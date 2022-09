Mężczyzna zabity przez kangura. Prawdopodobnie trzymał go w domu

- To był dorosły samiec. One w niewoli słabo się adaptują i stają się dość agresywne - powiedziała Tanya Irwin, która opiekuje się torbaczami w organizacji zajmującej się opieką nad dzikimi zwierzętami Native Animal Rescue Service w Perth. - Nie wiemy, jaka była sytuacja - czy odczuwał ból, dlaczego był trzymany w niewoli... Kangur to nie jest słodkie zwierzątko, to dzikie duże zwierzę - dodała Irwin.