Miał powstać największy park rozrywki w Polsce. Problemy z budową koło Olsztynka

Teren inwestycji należy do spółki Ptak S.A., którą zarządza Antoni Ptak, jeden z najbogatszych Polaków. Jak podaje regionalny portal Olsztyn.com.pl, pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego przedsiębiorca ma doświadczenie w budowaniu dużych obiektów rozrywkowych, o czym świadczy fakt, że należy do niego Mandoria, największy zadaszony park rozrywki w Europie, znajdujący się w Rzgowie pod Łodzią. I to właśnie spółka VILLAGE ze Rzgowa ma odpowiadać z postawienie parku rozrywki także na Mazurach.