Nowy park rozrywki. Kiedy można spodziewać się otwarcia?

Starosta olsztyński ocenia, że jego zdaniem w 2024 r. mogą rozpocząć się prace budowlane, a rok 2025 to realny termin otwarcia pierwszych atrakcji. Turyści muszą jednak pamiętać, że parki rozrywki powstają stopniowo. Oznacza to, że w dniu otwarcia nie będą jeszcze istniały wszystkie zaplanowane atrakcje. - Parki rozrywki są cały czas w budowie, rozrastają się, dokładane są nowe atrakcje. To w tej branży normalne - mówił Andrzej Abako w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".