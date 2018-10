Mieli otworzyć z powrotem słynną "niebiańską plażę". Nie zrobią tego, bo nie chcą na niej turystów

Ulubiona przez turystów "niebiańska plaża” Maya Bay miała zostać zamknięta na 4 miesiące. Władze Tajlandii chciały w ten sposób ochronić przyrodę przed niszczycielskim działaniem turystów i umożliwić rafie koralowej regenerację. Zdecydowano, że plaża nie zostanie z powrotem otwarta.

Plaża miała być zamknięta od czerwca do września tego roku. Wszystko po to, aby ochronić przyrodę i umożliwić rafie koralowej regenerację. Turyści nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo przyczyniają się do obumierania rafy koralowej. Między innymi smarują się kremami z filtrem, a potem wchodzą do wody i nurkują. Nie rozumieją, że kremy przeciwsłoneczne mają destrukcyjny wpływ na ekosystem wodny. W tym czasie planowano także przeprowadzić konieczną modernizację pomostów, do których przybijają łódki.