Mieszkańcy Kaszub wściekli. Mają dość zaśmiecania lasów

Nadleśnictwo Gdańsk, Lasy Państwowe opublikowało na Facebooku zdjęcia tzw. gabarytowych śmieci, pozostawionych w lesie oraz kartki upominającej sprawcę. Internauci są oburzeni sytuacją.

"To już jest skandal. Chamie, jak miałeś to na samochodzie, to do Łężyc trzeba jechać. "Gabaryty" u nas biorą 20.03, a w mieście co miesiąc" – brzmi komunikat przymocowany do pnia drzewa. Mieszkańcy Pomorza nie mogą uporać się z nagminnie pozostawianymi w lasach śmieciami.