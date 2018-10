Śmieciowa strona rajskich miejsc. Przypominamy o "toksycznej wyspie”

Malediwy to prawdziwy wakacyjny raj. Błękitna woda i ponad tysiąc uroczych wysepek wprawiają turystów w estetyczny zachwyt już z okien samolotu. Jest jednak jeden drobny szczegół, który może sprawić, że czar Malediwów pryśnie . To "toksyczna wyspa" na której od lat składowane są śmieci.

Thilafushi – tak nazywa się wyspa na którą trafiają ogromne ilości odpadów produkowanych przez ponad 100 tys. mieszkańców i turystów, którzy przybywają na nią w liczbie przekraczającej milion rocznie. Doprowadziło to do zgromadzenia zatrważającej ilości śmieci.

"Śmieciowa wyspa” została utworzona w 1991 roku, kiedy rząd nie wiedział co zrobić z odpadami produkowanymi przez przemysł turystyczny. Rząd zadecydował wówczas, że będą one składowane na oddzielnej wyspie. Wykopano na niej ogromne kanały, do których wsypano śmieci, przykryto warstwą gruzu i zasypano piaskiem.