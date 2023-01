Milla Jovovich w Krakowie. Gwiazda zachwyca się ogrodem botanicznym

Milla Jovovich przyjechała do Polski w związku z projektem filmowym realizowanym przez Paula W.S. Andersona, który prywatnie jest jej mężem. Jednak aktorka - znana m.in. z występu w filmie "Piąty element" - nie tylko jest współproducentką "In the Lost Lands", ale zagra w nim jedną z głównych ról. Ze względu na to, że film powstaje w studiu filmowym w Alwerni, to cała rodzina zatrzymała się w jednym z hoteli Krakowie. Jak się okazuje, czas wolny spędzają, poznając bliżej uroki małopolskiej stolicy.