Najpiękniejsze ogrody botaniczne w Polsce. Gdzie odpoczniemy w otoczeniu roślin?

Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Miłośnicy przyrody mogą zajść również do poznańskiego ogrodu botanicznego UAM, który ma aż około 21,94 ha. Na odwiedzających czeka ponad sześć tysięcy gatunków, podgatunków i odmian roślin z prawie wszystkich stref klimatycznych. Dzięki specjalnym ścieżkom edukacyjnym można nie tylko oglądać piękne okazy natury, ale także co nieco się o nich dowiedzieć. Ogród botaniczny w Poznaniu można odwiedzać codziennie od maja do września w godzinach od 9 do 20 (we wrześniu do godz. 19). Co ważne, wstęp jest bezpłatny.