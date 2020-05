Minęło 13 lat od zaginięcia Maddie McCann. Przypominamy okoliczności zniknięcia trzylatki

Kevin Halligen obiecał rodzicom Maddie dostarczenie zdjęć satelitarnych i wyciągów z rozmów telefonicznych z nocy, w której zaginęła. Niestety, wkrótce okazało się, że fotografie satelitarne były najpewniej zdjęciami ściągniętymi z Google Earth. Wyszło też na jaw, że w czasie gdy współpracownicy Halligena analizowali zgłoszenia ze specjalnej gorącej linii dotyczącej zaginięcia Maddie, firma miała liczne, niezapłacone rachunki za telefon. Wstrząśnięci rodzice zwolnili detektywa i oskarżyli detektywa o to, że oszukał ich na 300 tys. funtów.

W końcu mężczyzna został aresztowany za defraudacje związane z inną prowadzoną przez niego sprawą, 3,5 roku spędził w areszcie, po czym uwolniono go i deportowano do rodzinnego Dublina. Mężczyzna zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w swoim domu w hrabstwie Surrey. Ciało znaleziono 8 stycznia 2018, a świadkowie relacjonowali, że zwłoki były całe we krwi.