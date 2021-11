Most kamienny w Znamirowicach. Niezwykła historia 50-letniej konstrukcji

Most stał się atrakcją

Zgodnie z relacjami mieszkańców Znamirowic, rolnik w wyniku zalania stracił drogę i aby dojechać do domu, musiał korzystać z drogi sąsiadów, a ci nie byli z tego zadowoleni. Pewnego razu, kiedy jechał wozem z pomidorami na targ do Nowego Sącza, sąsiadka położyła się na wznak na drodze i nie dała mu przejechać. Jan ostro zahamował i przyrzekł wówczas, że zbuduje sobie most, który ułatwi mu dojazd do domu. Jego praca trwała trzy lata.