Mówi się o nim "podstępny zabójca". Prąd wsteczny na Wyspie Sobieszewskiej

Jeśli Wyspa Sobieszewska stanowi jedną z waszych wakacyjnych baz wypadowych, to powinniście coś o niej wiedzieć. Morze w tym miejscu bywa bardzo zdradliwe i niebezpieczne. Czasem nawet pomoc ratownika może nie być skuteczna.

Prąd wsteczny, czyli podstępny zabójca

Nie mieliście nigdy wrażania, że fala podcina wam nogi i ciągnie w głąb morza? To są właśnie tzw. prądy wsteczne. Kąpiący się myślą, że fala zawsze dopchnie ich do brzegu, a okazuje się, że to nieprawda. Prądy wsteczne powstają tam, gdzie załamują się fale. Mogą one być niebezpieczne nawet dla bardzo doświadczonych pływaków. Są przyczyną 80 proc. akcji ratunkowych nad morzem. Warto przypomnieć „czarną serię” z 2013 r., kiedy to w jeden weekend nad Bałtykiem w woj. pomorskim utonęło ze względu na „cofkę” 9 osób, czyli tyle co przez cały poprzedni rok.