Mówią o nich "nasz pan". Piloci wycieczek zdradzają, co myślą o polskich turystach

Pamiętam opowieść o pewnym panu, który w hotelu typu all inclusive przyszedł do baru po piwo z półtoralitrową butelką. "Tu mi lej!" - rozkazał barmance. To brak szacunku dla niej, dla zasad panujących w tym miejscu. To, co boli mnie najbardziej, to rasistowskie zachowania Polaków, nasz brak zrozumienia i poszanowania inności. Jedziemy do Egiptu i mówimy o miejscowych: "ciapaci", "arabusy". Brzmi w tym niechęć, poczucie wyższości. Problemem bywa też bariera językowa, Polacy często oczekują, że w miejscach turystycznych napisy będą także po polsku. Nasuwa się tutaj pytanie, po co w ogóle podróżujemy? Czy na urlopie chcemy poznać lokalnych mieszkańców, spróbować miejscowej kuchni czy zjeść schabowego i obejrzeć "Kilera" w polskiej strefie?