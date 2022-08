Nowy archipelag na Półwyspie Helskim. Wygląda niesamowicie

Kuźnica to wieś nadmorska w Polsce, położona na Półwyspie Helski, w powiecie puckim, w gminie Jastarnia. Turyści wybierają to miejsce na wakacyjny wypoczynek, bowiem nie jest ona aż tak popularna, a co za tym idzie - aż tak zatłoczona, jak inne miejsca na Półwyspie Helskim. Okazuje się, że w wyniku prac nad pogłębieniem wejścia do portu morskiego w Kuźnicy powstał wyjątkowy archipelag.