Mówili mi, że "nikt tam nie chodzi". W kolejce był tłum

Gdy wchodzę do środka, to dziwi mnie kolejka do kasy. Takiego tłumu się nie spodziewałam, słysząc że "nikt tam nie chodzi". Przede mną stoi dobre kilkadziesiąt osób. Po ok. 20 minutach już czekamy w sznureczku do windy. Taras widokowy znajduje się na wysokości 114 m. Wjazd trwa 19 sekund.