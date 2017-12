Może nie Ritz, ale... Najsłynniejsze polskie hotele

Jeżeli jakieś budynki mają duszę, to są to z pewnością hotele – zwłaszcza te z bogatą historią. To właśnie ona, choć nie tylko, budowała i wciąż buduje ich sławę.

Na początku XX w. hotel Bristol zaliczany był do najnowocześniejszych na świecie

"Bristol" - najstarszy czynny hotel stolicy

Najstarszym, najsłynniejszym i... najdroższym hotelem w Warszawie jest "Bristol". Otwarto go w 1901 r. Pierwszy gość przekroczył progi obiektu dokładnie 19 listopada tegoż roku.

Na początku XX w. warszawski hotel zaliczał się do najnowocześniejszych na świecie. Wyposażony był aż w 11 wind, posiadał centralne ogrzewanie, podwójną wentylację, hydranty przeciwpożarowe, ogniotrwałe stropy, a nawet własną elektrownię. W "Bristolu" zainstalowanych było również 6 telefonów (na 800 istniejących wówczas w Warszawie). Do dyspozycji gości znajdowało się 200 pokoi.

Hotel Bristol

Okres świetności hotel przeżywał w latach międzywojennych. Gościło w nim wówczas wielu słynnych gości, a w salach odbywały się ważne spotkania polityczne. Okres wojny obszedł się hotelem łaskawie. Został on tylko nieznacznie uszkodzony, tak że już w 1945 r. mógł zostać ponownie otwarty (w latach 1939-1945 mogli z niego korzystać wyłącznie Niemcy). W latach 70. obiekt, w którym przez lata nie dokonywano kompleksowego remontu, stał się hotelem II kategorii, a w 1981 r. zdecydowano się na jego zamknięcie. Otwarto go dopiero, po gruntownych pracach remontowych, w 1993 r. 20 lat później "Bristol" dołączył do najbardziej prestiżowej sieci hotelowej w świecie – The Luxury Collection.

"Europejski" - otworzą go na nowo w 2018 r.

Już niedługo, bo w przyszłym roku, "Bristol" straci pierwsze miejsce wśród najstarszych warszawskich hoteli. W 2018 r. na mapę miasta powróci bowiem, po 13 latach przerwy, hotel "Europejski", oddany do użytku jeszcze w 1857 r. W II połowie XIX stulecia uważany był za najbardziej luksusowy warszawski hotel.

Hotel Europejski

Po zniszczeniach wojennych został on otwarty dopiero w 1962 r., by w 2005 r. zamknęły się jego podwoje. Obecnie kończy się remont hotelu. W 2018 r. ma na nowo rozpocząć działalność.

"Dom Chłopa" - obiekt marzeń w delegacji

W latach 60. i 70. XX w. uważany był, mimo przaśnej nazwy, za jeden z najlepszych hoteli w Polsce. O nocowaniu w nim śnili wysyłani w delegację do stolicy pracownicy. "Dom Chłopa" był i nadal jest legendą. Gdy w 1962 r. oddano go do użytku, zachwycał warszawiaków swoją architekturą – w tym przede wszystkim falistym dachem, którego kształt przypomina łany zboża. Uwagę turystów przyciągają także mozaiki, nawiązujące do kłosów zboża, autorstwa Hanny i Gabriela Rechowiczów.

Dom Chłopa

Kraków - te hotele są słynne w całym świecie

Opuszczamy obecną stolicę Polski, by udać się do dawnej – Krakowa. To tu znajduje się dziesiąty najlepszy hotel w Europie – Metropolitan Boutique Hotel. Czterogwiazdkowy obiekt zlokalizowany jest w zabytkowych, XIX-w. kamienicach – w samym sercu miasta: między Rynkiem Głównym, a Kazimierzem.

Metropolitan Boutique Hotel

Metropolitan Boutique Hotel

Także w Krakowie znajduje się "Hotel Stary", mieszczący się w odrestaurowanej XIV-w. kamienicy. Hotel ten w 2007 r. zdobył w Paryżu nagrodę dla "Najlepiej zaprojektowanego wnętrza hotelowego w Europie".

Hotel Stary

Grand Hotel - od 90 lat wizytówka Sopotu

Najsłynniejszym hotelem w północnej Polsce jest sopocki "Grand Hotel" (oficjalna nazwa to "Sofitel Grand Sopot"). Zbudowana w latach 1924-1927 w stylu secesyjnym budowla jest od tego czasu wizytówką nadmorskiego kurortu.

Grand Hotel

Obiekt zapisał się wielokrotnie w historii, m.in. będąc we wrześniu 1939 roku, kwaterą główną Adolfa Hitlera. Do funkcji hotelu powrócił w 1946 r., będąc także ważną placówką kulturalną i rozrywkową w Trójmieście. To właśnie tu, w 1970 r., uruchomiono pierwszą w Polsce dyskotekę.