Myślą, że pomagają zwierzętom. W rzeczywistości narażają je na śmierć

Przyrodnicy podkreślają, że turyści organiczne pozostałości tego, co jedzą, rzucają poza szlak, błędnie zakładając, że zwierzęta jedzą to, co ludzie, więc chętnie się posilą. Tymczasem resztki ciastek, wafelków, kiełbasek mogą dzikim stworzeniom poważnie zaszkodzić.