Na ratunek żaglowca Jacka Stronga!

Generał Ryszard Kukliński jest uznawany za jednego z największych bohaterów polsko – amerykańskich. Działania, które prowadził w latach 70. i 80. wielu historyków uważa za najważniejszą misją wywiadowczą w całym okresie Zimnej Wojny. Z uwagi na polityczno-militarne konsekwencje jego służby, był on najważniejszym lub jednym z najważniejszych agentów wywiadu USA w ubiegłym wieku. To Jack Strong, czyli generał Kukliński przemycił dokumenty Związku Radzieckiego i uchronił nas przed wybuchem III wojny światowej. Co ciekawe, fascynująca część jego szpiegowskiej działalności odbywała się na jachtach. Jednym z nich jest właśnie Strażnik Poranka, wyjątkowa łódź generała Kuklińskiego, która teraz potrzebuje pomocy.