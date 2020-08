Nadleśnictwo Baligród. Turyści spod Leżajska zostawili po sobie śmieci

"Państwa z okolic Leżajska zapraszamy po swoje śmieci... do odebrania u leśniczego w Bukowcu nr 20. Super pewnie się odpoczęło, wjechało autem do lasu , dziko pobiwakowało, a śmieci dyskretnie pod wiatą zostawiło... czekam cierpliwie do wtorku... potem ruszam z tym towarem do właściciela tego auta... poznamy się mam nadzieję" - brzmi post Nadleśnictwa Baligród, pod którym podpisał się leśniczy Kazimierz Nóżka.

I choć śmieci nie są rozrzucone, a faktycznie zapakowane w worki, to nie zmienia to faktu, że powinny być wywiezione z lasu. "Spakowane w worki. Nie takie znowu brudasy" – napisał jeden internauta. Inny nawet stwierdził, że to niemożliwe, by sami naprodukowali tyle śmieci i może po prostu posprzątali po innych. Jaka jest prawda? Być może turyści odezwą się do Nadleśnictwa i poznamy dalszy ciąg tej śmieciowej historii.