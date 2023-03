Nagranie z polskiego lasu. "Nie często udaje się nam zarejestrować takie osobniki"

Wysyp komentarzy pod wideo

Choć eksperci z Nadleśnictwa Choczewo w swoim poście zapewniają, że wilk jest biały, internauci mają co do tego wątpliwości. "Gdzie on biały, kamera ma źle kontrast ustawiony", "To rozjaśnienie jest efektem nieprawidłowego "przepalenia" ekspozycji przez fotopułapkę" - piszą komentujący. "Ostatnio na wykładzie na UG mówili, że jest jeden biały wilk na Pomorzu, a dokładniej wilczyca. I nie stricte biała tylko mocno posiwiała. Nie wiem, czy to akurat to samo zwierzę, co na filmie, ale taka ciekawostka" - dodaje inny internauta.