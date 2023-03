Leśnicy opublikowali nagranie. "To jest sensacja"

Biały jeleń w polskim lesie

"Mamy dla Was coś niesamowitego. Tak... to biały jeleń" - pisze podkarpackie Nadleśnictwo Leżajsk pod nagraniem opublikowanym na Facebooku. Widać na nim stado jeleni, przebiegające przez ulicę, a jeden z nich szczególnie przykuwa uwagę, ze względu na swój kolor. - Białego jelenia to ja widzę tutaj po raz pierwszy. To jest sensacja. Do tego jeszcze biały jeleń biegnący w chmarze. To się nieczęsto zdarza – powiedział PAP Hubert Bełz z Leśnictwa Szkółkarskiego w Wydrzu.