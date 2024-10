Najbardziej kontrowersyjna impreza w Polsce. "Największe zło dla miasta"

Ekspert jednocześnie podkreśla, że sama impreza sylwestrowa pod Tatrami to temat ważny, a Polacy oczekują, żeby pozostała, ale w innej formie. - Myślę, że istotne jest, żeby zrobić to natychmiast zamiast powolnego przejścia - w tym roku imprezę lekko odchodzącą od tamtych standardów, w kolejnym bardziej, a jeszcze w kolejnym kompletnie co innego - uważa Wagner. - Natomiast ewidentnie jest to temat kluczowy. W związku z tym jak gorący to był temat w minionych latach, będzie on budował wizerunek miasta na kolejne lata.