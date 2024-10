Tam na sylwestra będą tłumy. Już 98 proc. zajętych miejsc

Sylwester na Dolnym Śląsku i nad morzem

Co ciekawe, turyści coraz śmielej wybierają też Dolny Śląsk na tegorocznego sylwestra. Na Booking.com na noc sylwestrową i ją poprzedzającą w Karpaczu zostało tylko kilkadziesiąt opcji. - Wszystko wskazuje na to, że apele o nieodwoływanie rezerwacji po powodzi poskutkowały. Oczywiście, nie jest to taki poziom, jak w przypadku Zakopanego, ale widoczne jest zainteresowanie Karpaczem, Szklarską Porębą czy Kudową i Polanicą-Zdrojem - wylicza Karol Wiak. - Na ten moment dostępność miejsc w Karpaczu czy Szklarskiej Porębie kształtuje się na poziomie ok. 50 proc., a w Kudowie - 34 proc.