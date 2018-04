Najcieplejsza majówka w Europie. Podpowiadamy ciekawe last minute

Podobnie jak w ubiegłym roku wystarczy dobrać 3 dni urlopu, żeby cieszyć się aż 9-dniową majówką. Wolny czas zdecydowanie warto wykorzystać na wypoczynek, poznawanie nowych miejsc i opalanie się. Nas zainteresowały oferty na Krecie i na Wyspach Kanaryjskich.

Opal się na majówce

Turystyczne hity na majówkę wśród naszych rodaków to w ostatnich latach Kuba, Meksyk, Dominikana, Zjednoczone Emiraty Arabskie, a nieco bliżej oczywiście Egipt i Turcja. Te suche destynacje z pewną pogodą sprzedają się świetnie - Polacy nauczeni doświadczeniem i chłodnymi oraz deszczowymi majówkami w ojczyźnie wolą wybrać sami i nie być skazanymi na zimno i opady podczas długiego weekendu w nie najtańszych rodzimych kurortach. Biura podróży i tym razem miło nas zaskoczyły, przygotowując szeroką ofertę wyjazdów na majówkę w miejsca, gdzie przed latem zdążymy pięknie się opalić i pozwiedzać najciekawsze atrakcje turystyczne. Miłośnicy plażowania przy hotelu i pluskania się nad basenem wciąż przeważają nad zwolennikami aktywnego wypoczynku i turystami kulturowymi, co znajduje odzwierciedlenie w najczęściej kupowanych majowych wyjazdach. Spieszcie się, żeby najkorzystniejsze okazje last minute nie zostały wykupione za szybko.

Kreta - Grecja już po 3-godzinnym locie bezpośrednim

Największa z wysp Grecji stwarza nam w maju idealne warunki do wypoczynku w cieple. Na miejscu doświadczymy wówczas 24 st. C w ciągu dnia, 14 st. C nocą i wykąpiemy się w wodzie morskiej o temperaturze 20 kresek powyżej zera. W trakcie tygodniowego zorganizowanego wypadu na majówkę na Krecie poznamy szczegółowo całą wyspę, którą objedziemy wynajętym samochodem albo podczas wycieczek fakultatywnych. Możemy też zaszyć się z ukochaną osobą na plaży, spędzając romantyczne wieczory na długich spacerach i w klimatycznych, rodzinnych tawernach nad brzegiem morza. Kreta dysponuje również świetną bazą sportów wodnych, osoby aktywne nie są więc podczas plażowania skazane na bezczynność.

Ten grecki kierunek nie jest w maju jeszcze bardzo oblegany, unikniemy wakacyjnych tłumów turystów z całej Europy i podwyżki cen. Zwiedzanie bez kolejek i żaru lejącego się z nieba także będzie znacznie przyjemniejsze. I to już od 2669 zł od osoby za 7-dniową majówkę.

Wyspy Kanaryjskie na majówkę 2018

Najcieplejsze wyspy spośród Wysp Kanaryjskich (zwanych kiedyś Wyspami Szczęśliwymi) to te, leżące najbliżej Sahary - Fuerteventura oraz Lanzarote. Warunki klimatyczne na Fuerteventurze są wiosną dość zbliżone do tych na Krecie. Wyspę należącą do Hiszpanii odróżnia od greckiej nieco mniejsza liczba godzin pełnego nasłonecznienia w ciągu dnia. Na Lanzarote z kolei przy 26 st. C w dzień i 19 st. C nocą doświadczymy dodatkowo kąpieli morskich w wodzie o temperaturze 20 st. C przy aż 11 godzinach słońca na dobę.

Warto wykorzystać korzystny układ tegorocznego kalendarza i wybrać się na majówkę na Wyspy Kanaryjskie. Zwłaszcza, że za tygodniowy urlop z bezpośrednimi przelotami z Berlina (to zazwyczaj najtańsze wakacyjne rozwiązania), transferami i dwoma posiłkami dziennie zapłacimy już od 3839 zł od osoby. Promocyjne oferty biur podróży znikają dosyć szybko, najlepiej się więc pospieszyć z rezerwacją wyjazdów na szybko zbliżającą się majówkę.

Na urlopie pogoda zawsze powinna odpowiadać temu, co najbardziej chcielibyśmy robić. Jeżeli jest to plażowanie i ładowanie baterii słonecznych, Wyspy Kanaryjskie pod koniec kwietnia i na początku maja będą idealne. Nie są za daleko, charakteryzują je rozsądne ceny, a porywiste wiatry owiewające piękne plaże na wybrzeżach sprzyjają uprawianiu windsurfingu i kitesurfingu. Deszczu o tej porze roku raczej tutaj również nie zobaczymy, a klimat całorocznego wczesnego lata bardzo odpowiada turystom z chłodniejszych krajów Europy.

Wyspy Kanaryjskie wybierają zazwyczaj pary oraz rodziny z małymi dziećmi. Nie ma tu bowiem męczących upałów i prażącego słońca, a więc zwiedzanie, spacery, korzystanie z aquaparków czy innych lokalnych atrakcji odbywa się w miłej, niespiesznej atmosferze. Oferty wypadów do tej części Hiszpanii konkurują nierzadko z majówką na Cyprze czy na Malcie. Wybierz najlepszą opcję dla siebie i swojej rodziny i w pełni wykorzystaj 9 kolejnych wolnych dni pod koniec kwietnia.

