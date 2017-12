Najlepsze miejsca na wakacje w 2018 roku. Od Europy po Amerykę

Koniec roku sprzyja robieniu wakacyjnych planów. Jeśli nie macie jeszcze pomysłu, dokąd pojechać, mamy dla was krótką ściągawkę. Te miejsca szczególnie warto odwiedzić w 2018 roku.

Valletta na Malcie będzie w 2018 Europejską Stolicą Kultury

Malta – Europejska Stolica Kultury 2018

Nasz numer jeden to Malta, wyspa i państwo w centralnej części Morza Śródziemnego. Jej stolica, Valletta, uznawana jest za najbardziej słoneczną miejscowość w Europie. W 2018 roku będzie Europejską Stolicą Kultury wraz z holenderskim Leeuwarden. Wiąże się to z licznymi projektami i imprezami, w których weźmie udział ok. tysiąca lokalnych i międzynarodowych artystów. Odbywać się będą nie tylko w Valletcie, ale także w innych miejscowościach na Malcie i na Gozo. Wyjątkowy rok rozpocznie się huczną fiestą w stolicy, która potrwa tydzień od 14 do 21 stycznia.

Na terenie Valletty znajduje się ponad 300 zabytków. Ulice przecinają się pod kątem prostym – jest to tzw. plan hippodamejski. Do największych atrakcji należy Pałac Wielkich Mistrzów, liczne kościoły, muzea, szpital Sacra Infermeria z jedną z największych sal w Europie oraz Teatr Manoela, będący trzecim najstarszym na świecie. Malta to ponad 300 słonecznych dni w roku oraz krótkie i łagodne zimy. Kierunek kusi też niskimi cenami, szczególnie poza sezonem letnim. Tydzień na Malcie podczas wspomnianej fiesty, w hotelu 3-gwiazdkowym kosztuje od 779 zł. Oferta dotyczy wylotu z Katowic 14 stycznia.

Macedonia – nowy przebój w biurach podróży?

Hitem 2018 roku może być też Macedonia. Kraj na Półwyspie Bałkańskim wciąż należy do najrzadziej odwiedzianych w Europie. Tymczasem oferuje światowej klasy zabytki i niezwykłe cuda natury. - Spodziewamy się, że w 2018 roku wzrośnie popularność wyjazdów do Macedonii. Do tej pory latał tam tylko jeden samolot czarterowy w tygodniu, ale ze względu na spore zainteresowanie Polaków tym kierunkiem od tego sezonu mamy do wyboru dwa dni w tygodniu, z wylotem z Warszawy lub z Katowic - mówi Klaudyna Mortka z Wakacje.pl.



- Baza hotelowa nad Jeziorem Ochrydzkim jest zróżnicowana, od luksusowych hoteli po obiekty ze średniej półki na każdą kieszeń. Do Macedonii przyjeżdżali na wakacje głównie turyści z Europy Zachodniej, teraz przekonują się do niej również Polacy. Obecnie możemy zarezerwować wycieczkę w przedsprzedaży ze zniżką 50 proc. - mówi Mortka. Oferty wycieczek autokarowych na lato 2018 zaczynają się od 949 zł (hotel 4-gwiazdkowy ze śniadaniami), a samolotowych od 1349 zł (hotel 4-gwiazdkowy ze śniadaniami).

Wiedeń – pomysł na citybreak

Dokładnie 100 lat temu, w 1918 roku, zmarło trzech największych artystów Wiedeńskiej Secesji - Gustav Klimt, Koloman Moser i Otto Wagner. Okrągła rocznica jest okazją do organizacji licznych wystaw i imprez w austriackiej stolicy. Położona nad Dunajem zachwyca licznymi atrakcjami. Koniecznie trzeba zobaczyć letnią, cesarską rezydencję - pałac Schönbrunn. To najpopularniejsza atrakcja miasta, nazywana "wiedeńskim Wersalem". Zachwyca reprezentacyjnym gmachem, inspirowanym posiadłością Ludwika XIV. Nie można ominąć także pałacu Hofburg i Belwederu z ogrodem w stylu francuskim.



Wiedeński ratusz zdecydowanie należy do najpiękniejszych tego typu obiektów w Europie. Przed nim znajduje się rozległy plac, na którym odbywają się uroczystości, koncerty czy jarmarki. Charakterystyczny element krajobrazu austriackiej stolicy to także górująca nad miastem wieża katedry św. Szczepana. Symbol Wiednia i najsłynniejsza budowla w kraju jest architektonicznym arcydziełem, kryjącym w swym wnętrzu liczne dzieła sztuki. Obowiązkowym punktem jest także przejażdżka diabelskim młynem w parku rozrywki Prater.

Do Wiednia dojedziemy z Warszawy FlixBusem od 39 zł w jedną stronę. Podróż trwa 9 godzin i 55 minut. Jest też połączenie PKP Intercity. Przejazd na trasie Warszawa - Wiedeń kosztuje od 29 euro (121 zł) za miejsce siedzące. Podróż trwa 6 godzin i 56 minut.

Rio de Janeiro – gorący kierunek za oceanem

Jednym z ważniejszych turystycznych wydarzeń ostatnich miesięcy było uruchomienie przez LOT bezpośrednich lotów czarterowych do Rio de Janeiro. Inauguracja nowego połączenia do Brazylii odbyła się na początku listopada br. Pokonanie prawie 11 tys. km z Warszawy do Rio de Janeiro na pokładzie samolotu Boeing 787 Dreamliner trwa 13 godz. i 10 minut. Ale nikt nie narzeka, przecież na miejscu czeka skąpane w słońcu boskie Rio. Brazylia w oka mgnieniu stała się nowym hitem egzotyki tegorocznego sezonu zimowego w biurach podróży. Z lotów można skorzystać do 19 marca 2018 roku.



Rio de Janeiro to drugie co do wielkości miasto Brazylii – mieszka tu ok. 6,5 mln ludzi. Zalicza się także do najnowocześniejszych metropolii na świecie. Kusi niesamowitym klimatem, wszechobecnym luzem i gorącą sambą. Zachwyca wspaniałym położeniem wśród wzgórz. Do najsłynniejszych należy Corcovado z figurą Chrystusa. Turystów przyciągają także zjawiskowe plaże, na czele ze słynną Copacabaną. Pierwszym skojarzeniem z Rio są dla wielu osób fawele (dzielnice nędzy). Rozpalają wyobraźnię, powodują dreszczyk emocji i przyciągają turystów, którzy chcą zobaczyć je na własne oczy. Od lat przewodnicy zabierają tam grupy, jednak samemu lepiej się tam nie zapuszczać. Tydzień w Brazylii spędzimy już od 4852 zł (hotel 3-gwiazdkowy ze śniadaniami).