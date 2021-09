Najnowsza mapa ECDC. Polska zieloną wyspą

Na ten moment strefy nie mają znaczenia dla Polaków wracających z UE. Do 30 września podróżni przybywający do Polski z państw członkowskich, ze strefy Schengen oraz z Turcji, niezależnie od środka transportu (zbiorowy i indywidualny oraz przekraczanie granicy pieszo) podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej, chyba, że są zaszczepieni, przeszli COVID-19 lub przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Kwarantannie nie podlegają też dzieci do 12. roku życia.