Najpiękniejsze miasto w Szkocji. Dolecisz tanimi liniami

Edynburg - idealne miasto na city break

Brukowane uliczki pełne wysokich, starych kamieniczek, zielone parki, a także piaszczysta plaża nad zatoką Firth of Forth - to tylko niektóre z atrakcji tego miasta. Sercem średniowiecznego Edynburga jest stare miasto, w którym znajdują się zamek oraz pałac Holyrood, rezydencja monarchów brytyjskich w Szkocji.