Od tajemnic Loch Ness po klimatyczne miasta. Poznaj atrakcje Szkocji

Glasgow - największe miasto Szkocji

Następne miejsce na trasie to Glasgow. W przeszłości miasto to było znane z handlu i slumsów. Mówi się, że w największym mieście Szkocji występuje tzw. efekt Glasgow, który ma wpływ na gorszy stan zdrowia mieszkańców i ich krótszą średnią długość życia w porównaniu do innych miast w Wielkiej Brytanii. Mimo to turyści chętnie odwiedzają Glasgow ze względu na liczne atrakcje.