Weekend w Białymstoku. Co warto zobaczyć w niedocenianej stolicy Podlasia?

Zespół pałacowo-parkowy Branickich w Białymstoku

Zwiedzanie Białegostoku warto zacząć od jego symbolu, czyli Pałacu Branickich wraz z przepięknym ogrodem. Nie bez powodu porównuje się go do francuskiego Wersalu. Jego początki sięgają XVI wieku. W późniejszych latach dokonano licznych przebudów, a w 1944 roku został zburzony przez wycofujących się Niemców. Pałac odbudowano w latach 1946-1960. Współcześnie stanowi główną siedzibę Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Część reprezentacyjnych wnętrz udostępniono do zwiedzania.