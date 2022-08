Loty balonem po Polsce. Jak się przygotować i gdzie szukać podniebnej atrakcji?

Loty widokowe balonem to niecodzienna atrakcja pozwalająca poznać świat z zupełnie innej perspektywy. Wznoszenie się nad malowniczymi meandrami rzek oraz złocistymi polami zbóż, czy podziwianie gór w całej okazałości to niezapomniane przeżycia. Jaka jest historia lotów balonem, gdzie z nich skorzystamy i jak się do tego przygotować? Sprawdzamy.