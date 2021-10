Najromantyczniejsze hotele w Polsce

Do końcowego etapu piątej edycji konkursu zakwalifikowało się 16 obiektów z całej Polski – to spośród nich Jury i widzowie Romance TV wyłonią zwycięzców. Już teraz na stronie internetowej Romance TV można oddać swój głos, a osoby biorące udział w zabawie mogą wygrać voucher na romantyczny weekend w hotelu, który zwycięży w kategorii "Najpopularniejszy romantyczny hotel w Polsce". Głosowanie publiczności trwa do 27 października, a oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w środę, 3 listopada.