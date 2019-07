Najszybszy "pływający" pociąg. Może osiągać zawrotną prędkość

Chiny zaprezentowały prototyp nowego pociągu, działającego na zasadzie magnetycznej lewitacji (maglev). Pojazd może osiągać prędkość do 600 km/h. Podobny projekt realizuje również Japonia, która do 2027 r. chce uruchomić superszybkie połączenie między miastami Tokio i Nagoja.

Chiny mają już obecnie najszybszą na świecie komercyjną kolej typu maglev. Szanghaj Maglev osiąga prędkość do 431km/h i kursuje między lotniskiem Pudong w Szanghaju a centrum miasta od 2003 r. Do 350 km/h rozpędzają się pociągi na trasie Pekin-Szanghaj, liczącej blisko 1300 km. Jednak nowy typ kolei magnetycznej ma być tak szybki, że będzie mógł stanowić alternatywę dla podróży lotniczych.

Japonia, jako pionier kolei osiągających ogromne prędkości, pobiła swój własny światowy rekord, osiągając 603 km/h podczas próby testowej pociągu SC Maglev w 2015 r. Teraz Japończycy pracują nad projektem nowej kolei, która ma kursować między Tokio i Nagoja. Ma być gotowa do 2027 r. i rozpędzać się do 500 km/h. pozwoli to skrócić czas podróży na tej trasie z 1 godziny i 32 minut do 40 minut.