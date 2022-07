Najtańsze all inclusive na sierpień. Trzy kraje na liście, ale jeden się wyróżnia

Bułgaria - najtańsze all inclusive na sierpień 2022

- Bułgaria to kierunek, który uwielbiają rodziny z dziećmi. Krótki czas przelotu, piaszczyste plaże, łagodne wejście do morza, gwarantowana pogoda - to wszystko sprawia, że kraj ten co roku znajduje się w rankingach najpopularniejszych kierunków wakacyjnych Polaków - przyznaje Marzena German. - Choć w przypadku tego kraju można znaleźć naprawdę atrakcyjne wyjazdy, to baza hotelowa jest systematycznie rozbudowywana w kierunku bardziej luksusowych obiektów, z wysokim standardem usług. To sprawia, że Bułgaria ma i będzie zyskiwać coraz szersze grono fanów - dodaje.