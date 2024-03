Najtańsze all inclusive na Wielkanoc. Jeden kraj się wyróżnia

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a świąteczne dni jak co roku dla wielu Polaków są okazją do wyjazdu. Cześć z nich zostaje w kraju, ale spore grono stawia także na ucieczkę w stronę słońca. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie najtaniej wypoczniemy. Pod lupę wzięliśmy wyjazdy all inclusive.