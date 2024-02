Tego jeszcze nie było. Rekordowa liczba turystów z Polski w wakacyjnym raju

- W zeszłym roku do Turcji wyjechało ponad 1,5 miliona Polaków. Ten rekordowy wynik tłumaczyć można na kilka sposobów - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - Po pierwsze kraj już na stałe wpisał się do programu polskich biur podróży – oferta jest bardzo szeroka i obejmuje nie tylko pobyty nad Morzem Śródziemnym i Egejskim, ale też wycieczki objazdowe. W 2023 r. do Turcji można było polecieć ze wszystkich polskich lotnisk lokalnych, a dostępność lotów to także jeden z powodów, który decyduje o popularności danego kraju.