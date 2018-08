Najtańsze europejskie stolice. Ciekawe pomysły na wakacje bez wydawania fortuny

Tanie podróżowanie do europejskich stolic ma swoją specyfikę. Przede wszystkim najczęściej wymaga samodzielnego planowania i zwiedzania. Druga sprawa to fakt, że tanie miasta nie przytłaczają ogromem zabytków do odhaczenia, ale raczej skłaniają do odkrywania.

Tirana to jedna z najtańszych stolic w Europie (Instagram.com, Fot: ardinapuma)

Ryga – europejska stolica wciąż nieodkryta

Ryga to europejska stolica nieco zapomniana. Nie dość, że leży wysoko na północy, za plecami popularnego Wilna, to jest niewielka i mało się o niej mówi. A to bardzo szkoda, bo Ryga to pięknie położone nad Dźwiną miasto, w którym życie toczy się w trybie slow motion. Pozwala odetchnąć, pospacerować, kontemplować.

Trudno tu o flagowe zabytki czy modne miejsca, w których koniecznie trzeba być, a chwilę tę obowiązkowo uwiecznić zdjęciem na portalu społecznościowym. To raczej sieć uliczek, które zachwycą swoją skromnością. Skromność ta nie oznacza jednak nudy i prostoty. Ryskie kamienice są bowiem utrzymane w stylu secesyjnym, który stawia na bogate zdobienia motywami zwierzęcymi, roślinnymi, asymetrią i nietypowymi kształtami. Architektura centrum historycznego Rygi została doceniona i wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Ryga nie jest popularna, a co za tym idzie, nie ma tu tłumów turystów. Bezpośrednią konsekwencją tego są niskie ceny. Ryga znajduje się bardzo wysoko w dziesiątce najtańszych europejskich stolic. Przyjmuje się, że doba pobytu w Rydze kosztuje około 278 zł, przy czym nocleg stanowi koszt średnio 120 zł, obiad w restauracji 30 zł, bilet komunikacji miejskiej 4,50 zł.

Stolica Łotwy jest miastem portowym, ale nie oznacza to, że w jej okolicy nie jest możliwe plażowanie. Uroczymi kurortami nadbałtyckimi leżącymi w pobliżu Rygi są chociażby Jurmala czy Bultudri.

Tirana – europejska stolica kraju bunkrów

Tirana, stolica Albanii, to kierunek dla turystów o szerokich horyzontach. Żeby się tam odnaleźć, potrzebna jest nie tylko ciekawość obcowania z nieznanym, ale również znajomość historii i przynajmniej w pewnym stopniu realiów tego państwa. Bo cóż pocznie laik, który, idąc ulicą, wpadnie na bunkier?

Bunkry to stały element albańskiego krajobrazu. Powstały w czasie ponad 40-letnich rządów komunistycznego tyrana Envera Hoxhy, ogarniętego strachem przed inwazją nieprzyjacielskich mocarstw. Dziś w bunkrach znajdują się bary, hotele, sklepy czy siedziby instytucji kulturalnych.

Poza tym Tirana zachwyca i ciekawi architeturą. Swój ślad zostawiły tu stulecia panowania osmańskiego i kilka dziesięcioleci socjalizmu, ale nie brakuje również budynków w stylu typowo śródziemnomorskim. Do najważniejszych zabytków Tirany należy meczet Etehem Bey z XVIII wieku.

Tirana leży co prawda ponad 30 km od wybrzeża Morza Adriatyckiego, ale łatwo się tam dostać dzięki komunikacji międzymiastowej. Najsławniejsze kurorty Riwiery Albańskiej to Durres i Golem. Ceny w Tiranie są bardzo atrakcyjne dla polskiego turysty z ograniczonym budżetem.

Tirana to miasto, w którym dzień pobytu kosztuje około 291 zł z uwzględnieniem między innymi noclegu (100 zł), obiadu w restauracji (20 zł) i biletów komunikacji miejskiej (2,50 zł).

Budapeszt – stolica w centrum Europy

Budapeszt to miasto, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Miasto o architekturze środkowoeuropejskiej, atmosferze śródziemnomorskiej i kuchni jak nigdzie indziej. Co roku wita tysiące turystów. Nie jest to jednak na szczęście turystyka nachalna, bo Budapesztu wystarczy dla każdego.

Znajdą tu coś dla siebie smakosze dobrego, aromatycznego jedzenia i wyśmienitego, lekkiego wina. Poza tym Budapeszt to miasto muzyki, wdzięcznych czardaszy i walców jeszcze z tradycji Austro-Węgier. Nie należy zapominać, że Budapeszt to także miasto ważne historycznie, zarówno w kontekście Europy, jak i relacji węgiersko-polskich.

W ostatnich latach miasto rozwinęło się także pod względem kultury. Powstaje coraz więcej muzeów, galerii, artystycznych knajp. W Budapeszcie organizowane są także liczne festiwale, a wśród nich najpopularniejszy jest Budapest Sziget, na który zapraszane są czołowe gwiazdy muzyki rozrywkowej z całego świata.

Będąc w Budapeszcie, warto zobaczyć monumentalną Katedrę św. Stefana, Parlament, Wzgórze Zamkowe i Wzgórze Gellérta z termami. Poza tym punktem obowiązkowym jest zielona Wyspa św. Małgorzaty na Dunaju i Plac Bohaterów. A jeśli już wszystkie ważne zabytki uda się zobaczyć, warto przejść się uliczkami Budapesztu, poobserwować codzienne życie, wstąpić do miłej knajpki i delektować się pobytem w tym magicznym mieście.

Nocleg na jedną noc w Budapeszcie to koszt oscylujący wokół 130 zł. Obiad w restauracji wyniesie z kolei średnio 60 zł, a poruszanie się komunikacją miejską 5 zł za bilet jednorazowy. Razem dzień w Budapeszcie będzie kosztował turystę około 322 zł.