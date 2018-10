Najtańsze kierunki na urlop późną jesienią. Zaplanuj urlop!

Jeszcze nie jest za późno na wygrzanie się w promieniach słońca przed zbliżającą się zimą. Zapraszamy do Turcji, Tunezji, Egiptu oraz na Maltę i Cypr. To właśnie najciekawsze obecnie kierunki turystyczne na późną jesień w całkiem atrakcyjnych cenach.

Późna jesień na piaszczystej plaży w dobrej cenie to całkiem realna wizja (Shutterstock.com)

Turcja najtańsza właśnie teraz

Turcja przoduje od kilku lat w czołówce najtańszych kierunków turystycznych. Najcieplejszym regionem jest Riwiera Turecka, co jest szczególnie istotne w chłodniejszej porze roku. Woda w basenie Morza Śródziemnego późną jesienią wciąż sprzyja kąpielom morskim, osiągając przykładowo w listopadzie temperaturę 20 st. C. W dzień doświadczymy w tym miesiącu przeciętnie 21 st. C, nocą natomiast przydadzą się już cieplejsze okrycia, bo powietrze ochłodzi się średnio o 10 kresek. W ciągu dnia z powodzeniem poplażujemy w Turcji i pozwiedzamy najciekawsze miejsca, a pełnego nasłonecznienia będzie ciągle sporo, bo ok. 7 godzin na dobę.

Koszt tygodniowych wakacji w Turcji późną jesienią zamknie się w kwocie 1000 zł za osobę i to razem z przelotami i transferami. W cenie mamy także zakwaterowanie nieopodal albo bezpośrednio przy pięknej, zazwyczaj piaszczystej plaży oraz wyżywienie w komfortowej formule all inclusive bądź dwóch głównych posiłków dziennie – to bufet śniadaniowy i obiadokolacje.

Malta kierunkiem na jesień

Malownicza śródziemnomorska wyspa Malta jest w sezonie wakacyjnym dość kosztownym kierunkiem. Jesienią warto skorzystać z obniżek cen – można wyjechać na tydzień już za poniżej 1400 zł od osoby. W cenie co najmniej dwa posiłki dziennie i przeloty bezpośrednie (najtańsza opcja zawiera loty z Berlina). Świetna komunikacja na wyspie umożliwia sprawne poruszanie się w obrębie największych ośrodków miejskich oraz głównych atrakcji turystycznych.

Pogoda na Malcie późną jesienią jest niezwykle przyjemna. 20 st. C w ciągu dnia towarzyszy równie ciepła woda morska umożliwiająca uprawianie sportów wodnych. Część obiektów noclegowych usytuowanych w pierwszej linii brzegowej dysponuje własnymi szkołami nurkowania i wypożyczalniami sprzętu. Jeśli jedziemy na urlop z dziećmi, sprawdźmy, czy wybrany hotel posiada baseny wewnętrzne – możliwość kąpieli w każdych warunkach sprawi maluchom sporo frajdy. Taka opcja sprawdzi się zwłaszcza przy oddaleniu od plaży lub położeniu na stromych klifach.

Tunezja - Dżerba na listopadowy urlop

Tunezja wróciła do łask najbardziej wymagających turystów kilka lat temu. A wyspa Dżerba stanowi jeden z chętniej wybieranych kierunków turystycznych w tym śródziemnomorskim zakątku. Pogoda jesienią prezentuje się tutaj podobnie, jak w Turcji czy na Malcie. Zaskoczy nas jednak nieco więcej słonecznych dni.

Tygodniowe wczasy w Tunezji to wydatek ok. 1550 zł od osoby. Najbardziej opłacają się wyjazdy typu Tunezja all inclusive, podczas których na miejscu nie musimy się już martwić o ponoszenie dodatkowych kosztów na posiłki czy napoje. Coraz więcej jest również wygodnych połączeń lotniczych z głównego portu lotniczego w Polsce – lotniska Chopina w Warszawie. Pośród obszernej bazy noclegowej na tunezyjskiej wyspie wybierać możemy z oferty hoteli 4- i 5-gwiazdkowych w pierwszej linii brzegowej, gdzie nie będziemy się nudzić dzięki licznym możliwościom uprawiania sportu, kompleksom basenów oraz mnóstwie udogodnień również dla najmłodszych turystów.

Cypr jesienią

Cypr jest interesującą wyspą dzielącą się na części z wyraźniejszymi wpływami tureckimi (północ wyspy) oraz greckimi (południe). Obie oferują przyjezdnym nie tylko z Europy moc atrakcji, świetne warunki i bardzo dobrą infrastrukturę. W listopadzie doświadczymy na miejscu pewnej pogody: 22 st. C w ciągu dnia, 12 st. C nocą i woda morska o temperaturze 19 st. C zachęcą do spędzenia wakacji na Cyprze niejednego znużonego chłodem i słotą w naszej części kontynentu.

Późna jesień na Cyprze to oferty rzędu nawet 44 proc. mniej w porównaniu z ceną wyjściową zorganizowanych wycieczek. W listopadzie za 7 dni na Cyprze Północnym z przelotami bezpośrednimi z portu lotniczego w Katowicach, transferami na miejsce i zakwaterowaniem ze śniadaniami oraz obiadokolacjami nieopodal plaży zapłacimy o 1110 zł mniej od osoby. Hotele w głównych cypryjskich kurortach nadmorskich dysponują piaszczystymi plażami, centrami rekreacyjnymi i nierzadko własnymi strefami SPA, co podnosi jakość wypoczynku.

Egipt – wakacje późną jesienią

Egipt jest wspaniałym kierunkiem całorocznym na ciepłe wakacje. Główne miejscowości turystyczne kuszą niezłymi promocjami również w najchłodniejszych miesiącach w ciągu roku, co przyciąga spragnionych słońca Europejczyków. Egipt jest zdecydowanie najgorętszy jesienią spośród miejsc w całym zestawieniu. W listopadzie na miejscu zastaniemy 27 st. C w dzień, 19 st. C w nocy, a wykąpiemy się w morzu o temperaturze 25 st. C przy 8 godzinach pełnego nasłonecznienia w ciągu doby. Grudzień to z kolei wartości niższe jedynie o 3 kreski. Zdecydowanie polecamy na naładowanie baterii słonecznych przed zapowiadaną długą i ostrą zimą.

Aktualnie egipskie zakątki dostępne są w świetnych cenach. Warto zwrócić szczególną uwagę na hotele w pierwszej linii brzegowej, gdzie nie będziemy musieli tracić czasu na dojazdy busami do plaży. Bliskość lotniska także robi swoje szczególnie, gdy podróżujemy z najmłodszymi członkami rodziny. Tydzień w super hotelu przy samej plaży teraz za prawie 1/3 ceny mniej.

