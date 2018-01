Największa tunezyjska wyspa ma wiele do zaoferowania. Poznaj atrakcje Djerby

Leżąca u wybrzeży Tunezji Djerba to jedna z najpopularniejszych destynacji Polaków od dziesiątek lat. Turyści przyjeżdżają tam zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, ze względu na utrzymujące się wysokie temperatury i ciepłe morze. Ponadto wyspa słynie z ciągnących się na ponad 120 kilometrów plaż, starych gajów oliwnych oraz pięknych, ręcznie wykonywanych wyrobów ceramicznych.

Tunezja od lat jest jedną z głównych destynacji Polaków na wakacje

Djerba to największa spośród tunezyjskich wysp. Choć leży na Morzu Śródziemnym, panuje tam typowo afrykański klimat, co oznacza suche powietrze i bardzo rzadkie opady deszczu. Temperatura w miesiącach letnich sięga aż 38 stopni Celsjusza, więc w lipcu i sierpniu miasteczka za dnia mogą wydawać się wyludnione. Duża część turystów spędza przedpołudnia w klimatyzowanych pokojach lub na plaży, korzystając z uroków miejskiego życia dopiero wieczorem. Na południowym wschodzie Djerba łączy się z resztą kraju wąską groblą, którą można zobaczyć na przykład podczas fakultatywnej wycieczki na Saharę

Najsłynniejsza plaża miejska, Sidi Mahrez to jedno z najczęściej wybieranych przez turystów miejsc, a to ze względu na czysty piasek i możliwość uprawiania sportów wodnych takich jak windsurfing czy kitesurfing. Dla osób, które nie chcą spędzać czasu na plaży, przeznaczono do użytku pole golfowe oddalone od brzegu kilka minut piechotą. Sidi Mahrez to również jedno z największych skupisk hoteli, restauracji i kawiarni w regionie. Wyspa jest stosunkowo niewielka, wycieczka objazdowa wraz ze zwiedzaniem najbardziej popularnych miejsc nie zajmie więcej niż pół dnia.

Dom dwóch nacji

Każdy kto choć raz był na Djerbie twierdzi, że jest to miejsce magiczne. Na wyspie obok siebie rozwijały się dwie kultury, arabska i żydowska, co widać po rozmaitych zabytkach. W synagodze La Ghriba poza barokowymi witrażami można znaleźć również jeden z najstarszych i najlepiej zachowanych zwojów Tory. W miejscowości Kallala, poza tradycyjnymi wyrobami garncarskimi można również znaleźć skansen z tradycyjnymi, białymi domkami. Na uwagę zasługuje również najstarszy zabytek wyspy – Mauzoleum Bourgou, którego początki sięgają wojen punickich. Grobowiec ma 4,5 m wysokości oraz podstawę w kształcie trójkąta równobocznego ze ściętymi wierzchołkami. Djerba była swego czasu jedną z kolonii starożytnych Fenicjan.

Z hodowli krokodyli do suku

Osoby, które interesują bardziej współczesne rozrywki, mogą udać się do pobliskiego parku - Djerba Explore Park. Największą atrakcją tego miejsca jest słynna farma krokodyli, którą można zwiedzać w miesiącach letnich, oraz Muzeum Lalla Hadria, w którym zgromadzono ponad tysiąc islamskich dzieł sztuki, w tym starożytne pisma oraz dobrze zachowane fragmenty ceramiki. By poczuć prawdziwy klimat arabskiego miasta, warto również odwiedzić suk, czyli arabskie targowisko. W uliczkach wypchanych straganami można natrafić na bardzo wartościowe pamiątki, począwszy od ręcznie robionych mosiężnych ozdób i tkanin, aż po przyprawy i przekąski. W Houmt Souk, stolicy wyspy, warto ponadto zaopatrzyć się w unikalną biżuterię z korali.

Djerba to miejsce idealne do wypadów przed i posezonowych. Wysokie temperatury utrzymują się do późnej jesieni, średnia temperatura w styczniu wynosi 18 stopni. Niskie ceny i brak wiz dodatkowo zachęcają turystów z Polski do podróży na południe zwłaszcza, że przelot samolotem powinien trwać około trzech godzin.