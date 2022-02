Największy samolot świata zniszczony przez Rosjan. Znajdował się na lotnisku pod Kijowem

An-225 Mrija - największy samolot świata

An-225 Mrija to największy obecnie używany i najcięższy w historii samolot. W zakładach w Kijowie zbudowano tylko jeden taki egzemplarz. Rozpiętość skrzydeł tej maszyny to 88,4 m, jej długość to 84 m, a wysokość to 18,1 m.