Narty dla zaawansowanych. Kronplatz – idealne miejsce dla wytrawnych narciarzy

Szukasz prawdziwych wyzwań i niezapomnianych narciarskich emocji? Masz duże wymagania co do warunków na stoku? Południowy Tyrol to miejsce, w którym czekają na ciebie zarówno doskonale przygotowane czarne trasy narciarskie, jak i optymalne warunki zjazdowe. A to wszystko w atmosferze tradycyjnej włoskiej życzliwości i podejścia do życia w stylu dolce vita.

Południowy Tyrol – dlaczego warto?

Jeśli jesteś zaawansowanym narciarzem, masz już sporo doświadczeń i oczekiwań co do stoków. Wybierając się na narty, chcesz maksymalnie skorzystać z wyjazdu i spędzić jak najwięcej czasu na trasach zjazdowych. W niewielu miejscach na kuli ziemskiej znajdziesz tak optymalne warunki do uprawiania białego szaleństwa, jak w najbardziej wysuniętym na północ regionie Włoch – Południowym Tyrolu. Przede wszystkim masz tu gwarancję białych stoków. Ponadto przez niemal 300 dni w roku jest tu słonecznie. Widoczność i warunki zjazdowe są więc wręcz perfekcyjne i nie musisz się obawiać, że stracisz czas, czekając na idealną pogodę, by zmierzyć się z wymarzoną czarną trasą.

Dodatkowo w tutejszych kurortach duży nacisk kładzie się na wygodę narciarzy i innych miłośników białego szaleństwa. Infrastruktura jest nowoczesna i przystosowana do wygórowanych wymagań profesjonalistów (liczne kolejki linowe, dużo wspaniale przygotowanych tras o wysokim poziomie trudności, wygodne wyciągi krzesełkowe). Co ciekawe jednak, na stokach nie ma przesadnego tłoku takiego jak we Francji czy w Szwajcarii.

Oczywiście nie wolno zapomnieć, że w Południowym Tyrolu sporty zimowe uprawia się w niezwykłych okolicznościach przyrody – w otoczeniu surowych, majestatycznych szczytów Dolomitów, które zostały zaliczone Obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO. Alpejski widok zapiera dech w piersiach nawet osobom, które przywykły do górskich krajobrazów. Mamy więc do czynienia z zupełnie nowym wymiarem wrażeń i przyjemnością uprawiania sportu. To zasługa nie tylko doskonałej pogody, malowniczych krajobrazów i odpowiednio przystosowanych stoków, ale również samej atmosfery, jaka panuje w Południowym Tyrolu. Tradycyjna włoska gościnność i życzliwość łączą się tu z filozofią dolce vita. Nastawienie do życia i do odwiedzających region narciarzy jest bardzo pozytywne i widać to nie tylko na stoku, ale również w schroniskach i restauracjach, gdzie możemy odbudować siły przed kolejnym wyzwaniem oraz zjeść pyszne włoskie antipasti i dania z makaronu, spróbować słynnych deserów i przetworów z jabłek, a także wybornych win i serów.

Kronplatz – idealne warunki narciarskie dla zaawansowanych

Kronplatz jest jednym z najciekawszych regionów Południowego Tyrolu, który musisz odwiedzić, gdy masz już spore umiejętności narciarskie (oczywiście początkujący i średniozaawansowani także znajdą tu coś dla siebie). Mieści się na szczycie o wysokości 2275 m n.p.m. Ta potężna góra położona jest między miastem Brunico/Bruneck i wioskami San Vigilio/St. Vigiland oraz Valdaora/Olang. Z każdej strony roztacza się z niej niezwykły widok na Dolomity.

Tutejszy resort został obwołany najlepszym w Alpach według oceny satysfakcji użytkowników (nagroda BEST SKI RESORTIN THE ALPS 2018). W regionie znajdziesz między innymi:

• 360° widok na Dolomity i południowy, główny grzebiet Alp z 3000-metrowymi szczytami górskimi;

• 32 wyciągi, które obsługują 119 tras o zróżnicowanym poziomie trudności, w tym sporo średniozaawansowanych szerokich tras zjazdowych w dolinie,

• Czarną Piątkę (Sylvester, Her-negg, Pre da Peres, Erta i Piculin), coś dla najambitniejszych i wytrwałych narciarzy. Opanowanie zjazdów na tych stokach jest prawdziwym wyzwaniem;

• dwa ośrodki narciarskie Klausberg i Speikboden będące częścią narciarskich terenów Skiworld Ahrntal – pierwszy nakierowany jest głównie na rodziny, drugi o nieco bardziej zróżnicowanych trasach,

Możesz spróbować swoich sił również na pobliskich trasach Pucharu Świata FIS Ski. Zalicz trzy stoki wyścigowe, zaczynając od trasy Erta w San Vigilio/St. Vigil na Kronplatz. Następnie odwiedź stok Gran Risa w Alta Badia ze słynnym „kocim grzbietem”, a na koniec udaj się do doliny przez Val Gardena/Gröden i spektakularne „garby wielbłąda” i słynny Saslong.

Jeśli przyjeżdżasz z rodziną lub znajomymi o mniejszych umiejętnościach niż twoje, nie musisz się o nich martwić. Znajdą tu liczne stoki o niższym poziomie trudności – 12 km tras dla średniozaawansowanych i 22 km początkujących, a także szkoły narciarskie, które nauczą zjeżdżania na nartach od podstaw lub pomogą poprawić już zdobyte umiejętności.

Ponadto w chwili przerwy od narciarstwa zjazdowego w Kronplatz wszyscy możecie spróbować:

• narciarstwa biegowego,

• biathlonu,

• skalpinizmu,

• rakiet śnieżnych,

• saneczkarstwa,

• łyżwiarstwa.

Warto odwiedzić też tutejsze muzea – Messner Mountain Museum Corones stworzone przez znanego alpinistę Reinholda Messnera oraz zaprojektowane przez znaną architekt Zahę Hadid i LUMEN Museum of Mountain Photography, gdzie można zapoznać się z historią fotografii wysokogórskiej od jej początków do teraźniejszości i zobaczyć inspirującą sztukę najbardziej uznanych fotografów górskich z całego świata. Oba muzea znajdują się na szczycie resortu Kronplatz.

W celu poszukiwania nowych wyzwań warto też skorzystać z połączeń narciarskich sieci kolejowej. Ski Pustertal Express odjeżdża między innymi do 3 Zinnen Dolomity. Można tam dotrzeć co pół godziny ze stacji dolnej Ried / Kronplatz do stacji dolnej Monte Elmo/Helm.

Materiały prasowe Podziel się

Południowym Tyrol – gdzie jeszcze na narty dla zaawansowanych?

Resort Kronplatz należy do Dolomiti Superski, największej sieci narciarskiej na świecie, dzięki czemu w ramach jednego skipassu można swobodnie przemieszczać się między nim i innymi ośrodkami z blisko 1200 km stoków.

Jak dotrzeć do Południowego Tyrolu?