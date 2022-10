Natalia Klimas poleciała do Hiszpanii z dziećmi. Podróż zapamięta na długo

"Mieliśmy dokładnie to samo w trakcie naszego lotu do Paryża. Tylko sytuacja wydarzyła się w toalecie, w trakcie zmiany pampersa… I nie mieliśmy zapasowych rzeczy, bo mąż uparł się, że nie będzie brał dodatkowego bagażu! Jedyny plus, że to on został obrzygany i już nie komentuje ilości bagażu na podróż" - opowiedziała jedna z fanek.